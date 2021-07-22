Раздача жертвенного мяса нуждающимся продолжается в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице раздают жертвенное мясо нуждающимся. В этом году совместными усилиями акимата города и муфтията через сайт qurban2021.kz был организован онлайн-жертвоприношение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

«В связи с пандемией в столице через сайт qurban2021.kz идет онлайн жертвоприношение идет. Мы обеспечили раздачу более 3,5 тысяч нуждающимся в столице. В первый день Курбан айта мы распределили 700 пакетов жертвенного мяса. Сегодня более 1500 пакетов»,-сказал руководитель управления по делам религий города Нур-Султана Нурдаулет Альмуханов.

Волонтеры помогают распределять жертвенное мясо, автоволонтеры перевозят эти пакеты по указанному адресу.

«Идет раздача мяса жителям города Нур-Султана. Она будет доставлена малоимущим, многодетным семьям. Мы хотим подарить жителям хорошее настроение и поздравить с праздником», - сказал председатель городского филиала юношеского военно-патриотического движения «Жас сарбаз» Асхат Налшыбек.

Стоит отметить, что в этом году в целях обеспечения общественной безопасности и недопущения массового скопления людей закрыты традиционные места для убоя скота, то есть рынки, крестьянские хозяйства.

«Я многодетная мама. Слава богу, у меня 8 детей, есть внук. Спасибо, что не забыли нас в Курбан айте и поздравили, уделив время! Особая благодарность акимату города Нур-Султана за организацию всего этого!»- поблагодарила многодетная мать Асель Алимжанова.

Отметим, что по инициативе столичного акимата последние полгода в Нур-Султане проходит под девизом «Марафон добрых дел». В рамках этого марафона волонтеры, сотрудники акимата, представители столичной Ассамблеи народа Казахстана, бизнесмены раздали более 10 тысяч продуктовых корзин нуждающимся гражданам, многодетным, малообеспеченным семьям, воспитывающим детей с особыми потребностями, одиноким пенсионерам. Им была оказана всесторонняя помощь и поддержка.

В рамках республиканского проекта «Марафон добрых дел», с начала года в столице реализовано более 300 мероприятий разного формата. Адресная социальная помощь и поддержка оказана более 66 тысячам гражданам.