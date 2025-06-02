Раздача мороженого детям обернулась для предпринимателя штрафом в Актау

Инцидент произошел в рамках мероприятия, организованного по случаю Дня защиты детей. В 29-м микрорайоне города Актау владелец магазина детской одежды «Abu Baby» провел акцию, в ходе которой бесплатно раздавались продукты питания и подарки.

В результате проведения данного мероприятия на месте собралась большая толпа людей, что привело к давке и создало угрозу безопасности участников. Некоторые дети потерялись, был зафиксирован факт нарушения общественного порядка.

По информации, предоставленной пресс-службой акима города Актау, предприниматель не уведомил заранее местные исполнительные органы о планируемом мероприятии.

— В связи с этим в отношении владельца магазина будет применено административное взыскание в виде штрафа в размере 20 месячных расчетных показателей, в соответствии со статьей 488-1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (проведение публичного мероприятия без предварительного уведомления или согласования), — говорится в официальном сообщении.

Следует напомнить, что любые мероприятия с массовым участием граждан, в том числе благотворительные акции, а также раздача продуктов питания и подарков в общественных местах, подлежат обязательному предварительному согласованию с акиматом соответствующего населенного пункта в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

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