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    09:44, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    Раздача мороженого детям обернулась для предпринимателя штрафом в Актау

    Предприниматель, бесплатно раздававший мороженое в Актау, будет привлечен к ответственности, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: кадр из видео

    Инцидент произошел в рамках мероприятия, организованного по случаю Дня защиты детей. В 29-м микрорайоне города Актау владелец магазина детской одежды «Abu Baby» провел акцию, в ходе которой бесплатно раздавались продукты питания и подарки.

    В результате проведения данного мероприятия на месте собралась большая толпа людей, что привело к давке и создало угрозу безопасности участников. Некоторые дети потерялись, был зафиксирован факт нарушения общественного порядка.

    По информации, предоставленной пресс-службой акима города Актау, предприниматель не уведомил заранее местные исполнительные органы о планируемом мероприятии.

    — В связи с этим в отношении владельца магазина будет применено административное взыскание в виде штрафа в размере 20 месячных расчетных показателей, в соответствии со статьей 488-1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (проведение публичного мероприятия без предварительного уведомления или согласования), — говорится в официальном сообщении.

    Следует напомнить, что любые мероприятия с массовым участием граждан, в том числе благотворительные акции, а также раздача продуктов питания и подарков в общественных местах, подлежат обязательному предварительному согласованию с акиматом соответствующего населенного пункта в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

    Ранее мы сообщали о задержании руководителя морского торгового порта города Актау.

    Теги:
    Бизнес Дети Регионы Актау Мангистауская область
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
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