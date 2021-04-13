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    16:15, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    Раздача хлеба и продуктов: в каких магазинах Нур-Султана, Щучинска, Костаная проводятся акции

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В настоящее время многие магазины по Казахстану практикуют социальные разовые акции по раздаче хлеба и продуктов для уязвимых групп населения, передает МИА «Казинформ».

    В частности, в городе Нур-Султане акции по раздаче бесплатного хлеба проводятся каждую пятницу в:

    магазине «Мир», улица Е16, дом 4/2

    минимаркете «Сюрприз», проспект Момышулы, 23

    магазине «Аль-Фараби», улица Рыскулбекова, 8/1

    магазине «Рахмет», проспект Абылай хана, 54

    магазине «Аймаркет», улица Манаса 22/2

    В «Магнуме» покупатели могут жертвовать на ифтар (ауызашар - прим. ред.) малоимущим, а магазин к каждому пожертвованному ифтару добавляет свой. В наборе - готовый ифтар, горячие блюда, финики, вода.

    В городе Костанае каждую пятницу магазин «Арзан» (район КЖБИ) раздает бесплатно по 150 булок хлеба.

    В городе Щучинске и близлежащих селах в 15-ти магазинах есть «полка добра», где нуждающиеся бесплатно могут получить продукты.


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