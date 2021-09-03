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Разбойное нападение с ножом совершили трое акмолинцев на жителя Кокшетау

3 Сентября 2021 04:25
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Разбойное нападение с ножом совершили трое акмолинцев на жителя Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Угрожая ножом, трое мужчин забрали телефон у жителя Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, в регионе раскрыто разбойное нападение на жителя областного центра. Добычей злоумышленников стал сотовый телефон.

«В управление полиции города Кокшетау поступило заявление от потерпевшего. Мужчина сообщил, что неизвестные лица в районе одного из магазинов по ул. Вернадского, угрожая ножом, открыто похитили у него сотовый телефон марки «Lenovo». Сумма материального ущерба составила 60 000 тенге», - уточнили в ведомстве.

Прибывшими на место происшествия оперативниками для выявления возможных свидетелей был проведен подворный обход, изучены записи камер видеонаблюдения, опрошен потерпевший. Сотрудниками центра оперативного управления при изучении записей камер видеонаблюдения была установлена автомашина, на которой передвигались злоумышленники, а также маршрут следования автомобиля. Вскоре были установлены и задержаны трое подозреваемых в возрасте от 31 до 48 лет, двое из которых ранее привлекались к уголовной ответственности по ст. 297, ст.296, ст.191 УК РК.

«В настоящее время начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 192 УК РК «Разбой». Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания», – резюмировали в ведомстве.


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#Акмолинская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
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Автор:

Оксана Матасова

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