Разбойное нападение на продуктовый магазин раскрыли в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Раскрыто разбойное нападение на продавца кокшетауского продуктового магазина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, в продуктовом магазине, расположенном на проспекте Абылай-хана в Кокшетау, было совершено разбойное нападение на продавца. И хотя в магазине отсутствовала камера видеонаблюдения, удалось найти свидетелей, которые сообщили, что преступников было двое.

«По словам 56-летней пострадавшей, совершая разбой, один из нападавших отвлек женщину расспросами об ассортименте сигарет, а его сообщник ударил ее тяжелым предметом по голове, когда она повернулась к ним спиной. От удара женщина ненадолго потеряла сознание, в это время нападавшие вынули всю имевшуюся в кассе наличность и сбежали с места совершенного преступления», - рассказали в ведомстве.

Момент передвижения подозреваемых был зафиксирован отдельной камерой центра оперативного управления, в результате стражи порядка установили и задержали одного из нападавших. Им оказался 19-летний житель областного центра. В настоящее время ведется досудебное расследование по статье 192 УК РК «Разбой».