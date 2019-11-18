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вчера 21:56
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вчера 21:45
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вчера 20:00
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вчера 12:50
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Разбойное нападение на продуктовый магазин раскрыли в Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Раскрыто разбойное нападение на продавца кокшетауского продуктового магазина, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации ведомства, в продуктовом магазине, расположенном на проспекте Абылай-хана в Кокшетау, было совершено разбойное нападение на продавца. И хотя в магазине отсутствовала камера видеонаблюдения, удалось найти свидетелей, которые сообщили, что преступников было двое.
«По словам 56-летней пострадавшей, совершая разбой, один из нападавших отвлек женщину расспросами об ассортименте сигарет, а его сообщник ударил ее тяжелым предметом по голове, когда она повернулась к ним спиной. От удара женщина ненадолго потеряла сознание, в это время нападавшие вынули всю имевшуюся в кассе наличность и сбежали с места совершенного преступления», - рассказали в ведомстве.
Момент передвижения подозреваемых был зафиксирован отдельной камерой центра оперативного управления, в результате стражи порядка установили и задержали одного из нападавших. Им оказался 19-летний житель областного центра. В настоящее время ведется досудебное расследование по статье 192 УК РК «Разбой».
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