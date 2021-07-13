АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Разбойное нападение на предпринимателя совершено в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Ескельдинского РОП с заявлением о совершенном на него неизвестными разбойном нападении обратился 58-летний местный житель. Со слов потерпевшего налетчики в маске, связав его, похитили денежные средства и телефоны. Общая сумма причиненного материального ущерба составила более 1 млн тенге.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 192 ч. 3 УК РК «Разбой». Стражи порядка задержали троих подозреваемых – это 39, 47 и 54-летний жители Алматинской области. Следствие установило, что задержанные вступили в сговор, направленный на нападение на потерпевшего с целью хищения принадлежащего ему имущества.

Двум подозреваемым до конца следствия избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении третьего подозреваемого принято решение о водворении его в ИВС до избрания в отношении него меры пресечения. В настоящее время ведется досудебное расследование. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК не разглашается.







