Разбойное нападение на подростка совершил житель Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Подозреваемого в разбойном нападении задержали павлодарские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.



В полицию обратилась жительница Павлодара и сообщила о разбойном нападении. Незамедлительно на место была направлена следственно-оперативная группа.

Установлено, что неизвестный мужчина, незаконно проникнув в дом по улице Бухар Жырау, угрожая 15-летней дочери заявительницы, с применением насилия и предметом, похожим на пистолет, завладел 250 тысячами тенге.

Начаты специальные мероприятия, в ходе которых полицейскими задержан 48-летний житель областного центра.

Проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 192 УК РК. Задержанный водворен в ИВС. Расследование продолжается.