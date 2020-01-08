Разбойное нападение на микрокредитную организацию раскрыли по горячим следам в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные полицейские раскрыли разбойное нападение на офис микрокредитной организации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент полиции города Нур-Султан.

В Центр оперативного управления Департамента полиции поступило сообщение о нападении на офис микрокредитной организации. По словам обратившейся в полицию девушки, на нее напал неизвестный, который, угрожая ножом, пытался открыто похитить деньги.

Незамедлительно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа управления полиции района «Байқоныр». Полицейским в течение суток удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался местный житель 1992 года рождения. По информации полицейских, мужчина не имеет постоянного места работы, к уголовной ответственности ранее не привлекался.

Задержанный признался в совершения разбойного нападения на офис микрокредитной организации. Кроме того, сотрудниками полиции УП района «Байқоныр» были изъяты вещественные доказательства.

В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания

По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 192 ч.1 УК РК.