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Разбойное нападение на магазин совершил житель Карагандинской области

7 Января 2020 16:53
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Разбойное нападение на магазин совершил житель Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Житель города Абай Карагандинской области совершил разбойное нападение на магазин. Неизвестный мужчина, угрожая ножом, пытался забрать все деньги с кассы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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6 января около 22:00 часов 27-летняя продавщица одного из магазинов города Абай Карагандинской области обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестное лицо в черной маске, угрожая ножом, пытался завладеть денежными средствами с кассы магазина.

Для раскрытия преступления был ориентирован весь личный состав Управления полиции Абайского района. Для установления и задержания подозреваемого проверялись близ лежащие дворы и улицы.

«Сотрудниками взвода патрульной полиции при прочесывании одной из улиц по «горячим следам» задержан 27-летний житель города Абай, который дал признательные показания. У задержанного изъяли нож и черную маску с прорезями», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.192 ч.1 УК РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.


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Ключевые слова: Карагандинская область, МВД РК,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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