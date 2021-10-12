Разбойное нападение на компьютерный клуб совершил актюбинец

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Разбойное нападение на компьютерный клуб совершено в Актобе. 24-летний актюбинец подозревается в похищении 200 тысяч тенге из кассы заведения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП области.

Кассир компьютерного клуба сообщила о факте нападения 4 октября. Девушка рассказала, что клиент, угрожая предметом, похожим на пистолет, открыто похитил из кассы 200 тысяч тенге, а после скрылся в неизвестном направлении.

На днях полицейские задержали подозреваемого.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 24-летний житель города. Подозреваемый водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование по статье «Разбой», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества», - сообщил пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.



