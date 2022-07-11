11 Июля 2022 16:07

Разбойное нападение на инкассаторов раскрыли в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Разбойное нападение на инкассаторов было совершено в селе Бозайгыр Шортандинского района Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы регионального департамента полиции совершено разбойное нападение на двух инкассаторов, обслуживающих круглосуточные терминалы для оплаты платежей.

«Около 12.00 в селе Бозайгыр после снятия денежных средств с терминала в автомашину, в которой находились инкассаторы, на заднее пассажирское сидение проник неизвестный мужчина в медицинской маске и угрожая предметом, похожим на пистолет, вынудил их проехать на окраину села, и угрожая завладел 14 млн тенге. По данному факту полицейские начали досудебное расследование по п.2 ч.4 ст.192 УК РК (Разбой)», - сообщили в ведомстве.

Раскрытие данного преступления взял под личный контроль начальник департамента полиции Думан Таев.

В течение суток благодаря совместным действиям оперативных подразделений отдела полиции Шортандинского района и департамента полиции области установлены и задержаны двое подозреваемых: жители города Косшы в возрасте 27 и 24 лет. Также известно, что задержанные ранее работали в данной инкассаторской фирме.

«В ходе следственных действий, подозреваемые рассказали, где спрятали похищенные денежные средства. В дальнейшем деньги были найдены на территории поселка Тайтобе, на берегу реки Нуры. В настоящее время продолжается проведение следственных мероприятий, отрабатывается причастность других лиц. На период следствия фигуранты арестованы и водворены в изолятор временного содержания», - резюмировали в ведомстве.