Разбойное нападение на фуру раскрыто в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области полиция задержала преступную группу, занимавшуюся дорожным рэкетом на автодороге «Алматы-Усть-Каменогорск», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

24 октября в дежурную часть Кербулакского районного отдела полиции обратился водитель-дальнойбойщик большегруза «Вольво», заявивший о грабеже. При выяснении обстоятельств установлено, что водитель грузовика подвергся грабежу на 126 километре трассы «Алматы-Усть-Каменогорск» со стороны трех неизвестных лиц. Угрожая кастетом, дорожные рэкетиры завладели портмоне, дорожной сумкой, телефоном и денежными средства на общую сумму 105 000 тенге.

Возбудив по факту уголовное дело, сотрудники Кербулакской районной полиции оперативно установили подозреваемых, раскрыв тяжкое преступление.

«Несмотря на «неочевидность» преступления, все трое подозреваемых в этом дорожном грабеже уже установлены и задержаны. Один из них - 32–летний житель Карасайского района, двое других, 25-ти и 32-х лет, являются жителями Алматы. Необходимо отметить, что двое из подозреваемых ранее судимы за грабеж и кражу. Кроме того, установлено, что один из подозреваемых сыграл роль наводчика. Являясь знакомым потерпевшего, он знал о маршруте дальнобойщика и доставил подельников к месту совершения преступления на своей автомашине» - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Уголовное расследование по факту грабежа проводится согласно ст.191 УК РК. Часть похищенного изъята и приобщена к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

«Сейчас подозреваемые помещены под стражу и в их отношении начата проверка на причастность к другим преступлениям аналогичного характера, зарегистрированным на территории нашего региона» - дополнили в областной полиции.