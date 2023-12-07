Разбойное нападение на букмекерскую контору совершено в Атырау

Подозреваемого в разбойном нападении на букмекерскую контору задержали полицейские Атырау, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Утром 3 декабря в полицию обратился сотрудник букмекерской конторы и сообщил, что совершено разбойное нападение.

В ходе проверки установлено, что около 08:55 мужчина в маске, примерно 20-25 лет, угрожая сотруднику организации кухонным ножом, забрал 143 тысячи тенге и скрылся с места происшествия.

Сотрудники полиции задержали 25-летнего жителя города. В настоящее время он находится в ИВС, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 192 УК РК, начато расследование.