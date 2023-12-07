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    20:50, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    Разбойное нападение на букмекерскую контору совершено в Атырау

    полиция
    Фото: polisia.kz

    Подозреваемого в разбойном нападении на букмекерскую контору задержали полицейские Атырау, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Утром 3 декабря в полицию обратился сотрудник букмекерской конторы и сообщил, что совершено разбойное нападение.

    В ходе проверки установлено, что около 08:55 мужчина в маске, примерно 20-25 лет, угрожая сотруднику организации кухонным ножом, забрал 143 тысячи тенге и скрылся с места происшествия.

    Сотрудники полиции задержали 25-летнего жителя города. В настоящее время он находится в ИВС, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 192 УК РК, начато расследование.

    Теги:
    Атырау Полицейские Закон и право полиция Криминал
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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