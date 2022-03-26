Разбойное нападение на букмекерскую контору раскрыто в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области по горячим следам раскрыто разбойное нападение на букмекерскую контору, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, злоумышленник угрожал ножом кассиру одной из букмекерских контор в городе Кокшетау и похитил 1 млн 104 тысячи тенге.

«22-летняя акмолинка обратилась в управление полиции города Кокшетау и рассказала о случившемся. По словам кассира, в 04:50 в помещение ворвался молодой человек, вооруженный ножом. Его лицо было прикрыто медицинской маской и шарфом. Угрожая ей ножом, злоумышленник потребовал денег. Охраннику, пытавшемуся остановить преступника, он также пригрозил ножом. Завладев всеми денежными средствами, находившимися в кассе и в сейфе, похититель скрылся», - поделились в ведомстве.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Информация о произошедшем была передана всем нарядам. По камерам видеонаблюдения Центра оперативного управления стражи порядка выяснили, в каком направлении скрылся подозреваемый.

«Увидев возле стационарного поста №6 полицейских, он выбросил нож, шарф, перчатки и попытался скрыться в подъезде жилого дома. Сотрудники батальона патрульной полиции старшие лейтенанты А. Балтин, Е. Турсынбаев, Б. Кошкенбай в подъезде одного из домов по ул. Пушкина задержали 19-летнего жителя села Зеренды. Поднявшись на верхний этаж, он пытался скрыться от полицейских на чердаке», - добавили в полиции.

Вещественные доказательства (нож, денежные средства) изъяты. Подозреваемый водворен в ИВС УП города Кокшетау. Ведется досудебное расследование по ч. 2. ст 192 УК РК «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.