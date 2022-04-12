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Разбойное нападение инсценировала кассир микрокредитной организации в Шымкенте

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
12 Апреля 2022, 00:29
Разбойное нападение инсценировала кассир микрокредитной организации в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Жительница Шымкента организовала разбойное нападение на микрокредитную организацию, в которой сама работала. Установлено, что преступление было организовано с целью скрыть факт хищения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В дежурную часть управления полиции Енбекшинского района поступило сообщение о нападении на микрокредитную организацию. По словам кассира, около 18:30 часов в помещение вошел мужчина среднего роста, 30-35-летнего возраста, надевший очки и медицинскую маску. Угрожая ножом, мужчина отобрал 1 миллион тенге и скрылся», - рассказали в пресс-службе полиции.

В тот же день следователи начали досудебное расследование по статье 192 Уголовного кодекса РК («Разбой»). Оперативные уполномоченные криминальной полиции провели все необходимые мероприятия для выяснения личности подозреваемого. Был ориентирован личный состав наружных служб, проведен опрос продавцов близрасположенных магазинов и жильцов многоэтажных домов, по их описаниям был составлен фоторобот. Ориентировки с приметами подозреваемого были направлены в соседние регионы. В результате, в течение суток полицейскими подозреваемый был задержан у себя дома и доставлен в управление полиции.

«В ходе досудебного расследования следователи установили, что кассир сам организовал разбойное нападение с целью скрыть совершенное хищение. В помощь он привлек своего знакомого. В настоящее время по указанному факту ведется расследование по статье 419 УК РК «Заведомо ложный донос», – говорится в сообщении пресс-службы департамента полиции Шымкента.

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