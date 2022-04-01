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    14:19, 01 Апрель 2022 | GMT +6

    Разбойники напали на таксиста в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы задержаны разбойники, напавшие на таксиста, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в ДП Алматы, тяжкое преступление произошло две недели назад в Турксибском районе Алматы.

    «Трое мужчин под видом клиентов заказали такси бизнес-класса и попросили водителя отвести их в аэропорт. Однако, по пути следования пассажиры напали на извозчика и нанесли ему множество ножевых ранений. Вследствие нападения злоумышленники завладели автомашиной Toyota Camry.

    С целью расследования данного преступления была создана следственно-оперативная группа, в состав которой вошли сотрудники криминальной полиции и УП Турксибского района. Личность подозреваемых установили почти сразу. Они пытались скрыться. Однако сейчас подозреваемые взяты под стражу. Распорядиться чужой машиной фигурантам не удалось. Иномарка уже возвращена истинному владельцу»,- проинформировал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.

    Личности задержанных проверяются на причастность к другим преступлениям. Они - жители Талгарского района Алматинской области, 29, 24 и 22 лет.

    Алматинец, пострадавший от рук разбойников. поблагодарил сотрудников полиции за профессиональную работу.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Алматы
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