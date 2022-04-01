Разбойники напали на таксиста в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы задержаны разбойники, напавшие на таксиста, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ДП Алматы, тяжкое преступление произошло две недели назад в Турксибском районе Алматы.

«Трое мужчин под видом клиентов заказали такси бизнес-класса и попросили водителя отвести их в аэропорт. Однако, по пути следования пассажиры напали на извозчика и нанесли ему множество ножевых ранений. Вследствие нападения злоумышленники завладели автомашиной Toyota Camry.

С целью расследования данного преступления была создана следственно-оперативная группа, в состав которой вошли сотрудники криминальной полиции и УП Турксибского района. Личность подозреваемых установили почти сразу. Они пытались скрыться. Однако сейчас подозреваемые взяты под стражу. Распорядиться чужой машиной фигурантам не удалось. Иномарка уже возвращена истинному владельцу»,- проинформировал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.

Личности задержанных проверяются на причастность к другим преступлениям. Они - жители Талгарского района Алматинской области, 29, 24 и 22 лет.

Алматинец, пострадавший от рук разбойников. поблагодарил сотрудников полиции за профессиональную работу.