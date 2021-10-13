Разбойник с ножом отобрал десять миллионов тенге у алматинца

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Разбойник с ножом отобрал десять млн тенге у алматинца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Как выяснилось, подозреваемый совершил разбойное нападение на парня, который хотел купить у него автомобиль.

«В дежурную часть УП Енбекшиказахского района поступило сообщение о том, что в приемный покой районной больницы поступил 33-летний житель города Алматы с колотыми ранениями в область спины. Прибывшая на место следственно-оперативная группа подтвердила данный факт и приступила к розыскным мероприятиям. Позже стало известно, что подозреваемый прямо на встрече с покупателем, применив холодное оружие, отобрал денежные средства у потерпевшего в размере около 10 млн тенге», – сообщил начальник УП Енбекшиказахского района Жаксылык Алтынбаев.

Потерпевший договорился о покупке автомашины «Toyota Camry-70» у подозреваемого, приехал для передачи денег и получения автомобиля в город Есик.

«За небольшое время оперативникам удалось вычислить и задержать мужчину, опознанного потерпевшим и свидетелями. Им оказался 22-летний житель города Есик. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное производство по ч. 4 п.1 ст. 192 УК РК. Задержанный признался в совершении преступления и водворен в ИВС», – дополнил Жаксылык Алтынбаев.