РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:43, 13 Октябрь 2021 | GMT +6

    Разбойник с ножом отобрал десять миллионов тенге у алматинца

    None
    None
    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Разбойник с ножом отобрал десять млн тенге у алматинца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Как выяснилось, подозреваемый совершил разбойное нападение на парня, который хотел купить у него автомобиль.

    «В дежурную часть УП Енбекшиказахского района поступило сообщение о том, что в приемный покой районной больницы поступил 33-летний житель города Алматы с колотыми ранениями в область спины. Прибывшая на место следственно-оперативная группа подтвердила данный факт и приступила к розыскным мероприятиям. Позже стало известно, что подозреваемый прямо на встрече с покупателем, применив холодное оружие, отобрал денежные средства у потерпевшего в размере около 10 млн тенге», – сообщил начальник УП Енбекшиказахского района Жаксылык Алтынбаев.

    Потерпевший договорился о покупке автомашины «Toyota Camry-70» у подозреваемого, приехал для передачи денег и получения автомобиля в город Есик.

    «За небольшое время оперативникам удалось вычислить и задержать мужчину, опознанного потерпевшим и свидетелями. Им оказался 22-летний житель города Есик. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное производство по ч. 4 п.1 ст. 192 УК РК. Задержанный признался в совершении преступления и водворен в ИВС», – дополнил Жаксылык Алтынбаев.


    Теги:
    Регионы Казахстана Главная Общество Алматинская область Происшествия Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:00
    Казахстан выиграл пять медалей за день на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 19:44
    Назван состав «Астаны» на «Коппа Бернокки»
    Сегодня, 19:19
    Пожар в ночном клубе в Испании унес жизни 11 человек
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!