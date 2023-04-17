Разборка развалин дома в Жанаозене близится к завершению – МЧС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Людей под развалинами дома в Жанаозене, наверное, нет. Такое мнение высказал председатель Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Нурболат Дербисов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы ничего не можем сказать. Вообще, работа по уборке развалин близится к завершению. Поэтому, если бы там были еще люди, мы бы их уже вытащили. То есть, наверное будет правильным считать, что их нет», – сказал Н.Дербисов, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, в 05:00 по времени Астаны во 2-м микрорайоне Жанаозена в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме произошел взрыв газового баллона без горения с обрушением подъезда на площади 150 квадратных метров. Развернут оперативный штаб.

Спасатели из-под завалов живыми извлекли четырех человек и четырех погибших.

Также в АО НК «КазМунайГаз» сказали, что помогут оставшимся без жилья семьям получить новые квартиры.