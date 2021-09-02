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вчера 22:20
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Разбившую остановку девушку осудили в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске специализированный суд по административным правонарушениям вынес приговор девушке, которая накануне разгромила остановочный павильон, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, девушку признали виновной по статье «Мелкое хулиганство» и назначили наказание в виде трех суток ареста.
«В материалах суда отражено, что правонарушение было совершено в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Факт был выявлен благодаря бдительности неравнодушных граждан. Телефонное сообщение о разбитой остановке поступило в дежурную часть в пять часов утра», - прокомментировали в пресс-службе.
Предстоит барышне и восстановить разрушенную остановку. В отделе жилищно-коммунального хозяйства подсчитывают нанесенный ею ущерб и намерены подать соответствующий иск.
Полицейские отметили, что это не первый факт разгрома остановок в Петропавловске. В январе было возбуждено уголовное производство в отношении молодых людей, разбивших сразу три остановки. Практически всегда подобные выходки случаются после распития спиртного.
Всего с начала года по области за мелкое хулиганство полицейские составили свыше 2,3 тысячи административных протоколов.
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