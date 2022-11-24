Разбивших стекла входной группы в редакцию El Media задержали в Алматы
24 Ноября 2022, 23:45
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По подозрению в совершении этого противоправного действия полиция города Алматы задержала двух хулиганов: гр.З., алматинец и гр.Г. из Тараза. Обоим по 18 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz
Действия фигурантов квалифицируются по ст.434 КРКобАП «Мелкое хулиганство».
Материал производства для принятия решения будет направлен в суд.
Задержанные признались в совершенном преступлении. Другие обстоятельства дела устанавливаются.
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