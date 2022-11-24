Разбивших стекла входной группы в редакцию El Media задержали в Алматы

24 Ноября 2022, 23:45

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По подозрению в совершении этого противоправного действия полиция города Алматы задержала двух хулиганов: гр.З., алматинец и гр.Г. из Тараза. Обоим по 18 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz

Действия фигурантов квалифицируются по ст.434 КРКобАП «Мелкое хулиганство».

Материал производства для принятия решения будет направлен в суд.

Задержанные признались в совершенном преступлении. Другие обстоятельства дела устанавливаются.