Разбившего панель лифта в ЖК мужчину задержали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При проведении оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан 25-летний житель города, который после ссоры с девушкой, разбил панель лифта и почтовый ящик, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

Хулиганские действия мужчины попали в объектив камеры видеонаблюдения, установленной в подъезде.

«По данному факту было возбуждено административное производство по статье 434 КРКобАП (Мелкое хулиганство). Решением суда нарушитель привлечен к административному аресту и помещен в Специальный приемник для административно-арестованных лиц», - сказано в сообщении ведомства.





Департамент полиции напоминает об ответственности за нарушение общественного порядка и порчу общедомового имущества.