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    17:34, 29 Июнь 2021 | GMT +6

    Разбившего панель лифта в ЖК мужчину задержали в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При проведении оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан 25-летний житель города, который после ссоры с девушкой, разбил панель лифта и почтовый ящик, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

    Хулиганские действия мужчины попали в объектив камеры видеонаблюдения, установленной в подъезде.

    «По данному факту было возбуждено административное производство по статье 434 КРКобАП (Мелкое хулиганство). Решением суда нарушитель привлечен к административному аресту и помещен в Специальный приемник для административно-арестованных лиц», - сказано в сообщении ведомства.


    Департамент полиции напоминает об ответственности за нарушение общественного порядка и порчу общедомового имущества.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Астана Видео Происшествия Правоохранительные органы
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