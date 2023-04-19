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Разбивающих остановки вандалов не могут найти в Петропавловске

Автор:  
Олеся Жуковень
19 Апреля 2023, 15:38
Разбивающих остановки вандалов не могут найти в Петропавловске Фото: pkzsk.info

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске с начала года вандалы испортили 14 автобусных остановок. Виновного установили только по одному факту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, последний случай варварского отношения зарегистрировали возле торгового центра «Dostyq Mall». По видеокамерам установили, что стекла остановочного павильона разбил автомобиль. Марку машины установили, владельца ищут. Восстановят павильон до конца апреля.

В горакимате напомнили, что за разбитые остановки правонарушителям грозят штраф в размере 20 МРП (69 тысяч тенге) или административный арест на срок от 5 до 15 суток.

«В связи с участившимися фактами порчи остановок просим граждан бережно и ответственно относиться к городскому имуществу. Сохранение и формирование облика нашего города, прежде всего, зависит от нас с вами, от нашего отношения к чужому труду», - отметили в пресс-службе.

Пока одни разбивают остановки, другие приводят их в порядок после зимы. По городу отмоют и очистят от пыли и грязи 231 павильон.

Буквально сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что нужно обратить внимание на обустройство городов. Глава государства указал на небрежное отношение граждан к домам и улицам.


Северо-Казахстанская область   Петропавловск  
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