17 Октября 2022, 19:51

Разбитые балбалы обнаружены в Меркенском святилище

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Фотожурналист Сергей Алексеенок обнаружил разбитые балбалы в Меркенском святилище. По его словам, из троих балбалов уцелел только один, у некоторых отбитые головы лежат рядом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фотографии трех стоящих балбалов фотожурналист увидел в Интернете. Заинтересовался и решил найти место их расположения. Оказавшись в Меркенском святилище, Сергей Алексеенок обнаружил разбитые балбалы.

«Из-за труднопроходимости это место малоизвестно. Рядом расположен национальный парк. Официальный статус у Меркенского святилища есть, оно входит в список сакральных мест. Это государственный памятник. Там работали ученые. Мы видели пару курганов с нанесенной археологической разметкой. Такое ощущение, что они были подготовлены к археологическим раскопкам. Но исследованных раскопанных курганов не увидел. В первый раз я был там год назад. Руководитель нашей группы Ольга Гумирова ездила в Астану, поднимала вопрос сохранности этого ущелья, возила фотографии, которые я нашел в Интернете, также мои фотографии. В свое время она отстояла сохранение около Алматы святилища Архарлы. Я вернусь в Алматы, и будем решать этот вопрос», - пояснил Сергей Алексеенок в телефонной беседе с корреспондентом Казинформа.

Фотожурналист отметил, что имеются разные версии разрушения балбалов. Были версии, что это древние разрушения. Кто-то же говорит, что их выкопали и разбили, либо специально привезли на эту территорию. Однако эти камни тяжело весят, поэтому их сложно перемещать с одного на другое место.

«Как их охранять? Кто-то говорит, что их нужно выкопать и оставить в музее. Но балбалы хорошо смотрятся и чувствуются именно в степи. В степи особенно чувствуется культурная связь. К каждому балбалу прикрепить охранника тоже невозможно, ущелье перекрывать нельзя. В лучшем случае нужно составить карту их расположения, каждый год вести перепись, следить за ними. Наверное, уполномоченные органы проводили паспортизацию объекта. Раз в месяц можно выезжать и следить за их состоянием. Это все упирается в средства. Но памятник того стоит. Здесь сказочная природа. Здесь нетронутая экосистема: водятся косули, волки, кабаны, недавно здесь видели, как спускался снежный барс», - добавил Сергей Алексеенок.

Как сообщается на сайте Казахского географического общества, самые загадочные балбалы Великой степи располагаются в святилище Мерке. Этот древний памятник внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Археологи относят святилище Мерке к VI веку нашей эры. В то время здесь был центр единого Тюркского каганата. Византийские послы сообщали, что в древнем Таразе была ставка Истеми кагана, а в горах находились святилища, где жрецы отправляли ритуалы. Этим идолам приносили жертвы — сегодня рядом с балбалами при раскопках находят золу с останками.

Несмотря на то, что балбалов на просторах Великой степи более трех тысяч, истуканы Мерке — самые ценные с художественной точки зрения. У монументов есть конечности, украшения, оружие, а многие держат в руках утварь — например, кувшины. Каждый из балбалов отождествлялся с тем или иным языческим богом из тюркского пантеона. А еще здесь множество курганов. В общей сложности святилище занимает 250 квадратных километров.

Фото: Сергей Алексеенок