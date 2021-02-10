Разбирательство по второму импичменту Трампа началось в Сенате США

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Во вторник в Сенате началось разбирательство по импичменту экс-президента Дональда Трампа. Заседание открыл председательствующий на процессе сенатор Патрик Лихи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Голос Америки.

Второе разбирательство по импичменту Трампа открылось дебатами о том, является ли конституционной процедура импичмента, если речь идет о президенте, уже покинувшем свой пост.

Поскольку председательствует на процессе не глава Верховного суда США Джон Робертс, председательствовавший на первом сенатском разбирательстве по делу об объявлении Трампу импичмента, а сенатор-демократ Патрик Лихи, последний временно наделен председательскими полномочиями в случае отсутствия на заседаниях вице-президента Камалы Харрис (напомним, что официальным главой верхней палаты Конгресса является вице-президент).

Согласно Конституции, ему и полагается играть председательскую роль на разбирательстве по импичменту. В данном случае эта роль отведена восьмидесятилетнему Патрику Лихи (старейшему по времени пребывания на посту сенатора в нынешнем составе палаты) именно потому, что Трамп, в отношении которого идет разбирательство, в настоящее время президентом уже не является.

Адвокаты Трампа подвергли критике назначение Лихи. «… Вместо верховного судьи, руководить процессом будет сенатор с… предвзятым мнением, который будет также выполнять (функции) члена жюри присяжных, принимающего решения по поводу проблем, возникающих в ходе процесса», – говорится в заявлении адвокатов, распространенном в понедельник.

Лихи, однако, обещал продемонстрировать в ходе процесса полную беспристрастность.

Каждой из сторон отведено по четыре часа на выступление в прениях.

Напомним, на минувшей неделе Палата представителей проголосовала за объявление Трампу импичмента, выдвинув против него обвинение в подстрекательстве к мятежу в выступлении перед его сторонниками 6 января. Выступление предшествовало нападению сторонников Трампа на Капитолий, повлекшему за собой человеческие жертвы. После этого американские парламентарии-демократы официально внесли в Палату представителей Конгресса США резолюцию об импичменте Дональда Трампа. Его обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

Тем временем помощники стороны обвинения на процессе сообщили во вторник, что в ходе разбирательства будут представлены ранее неизвестные свидетельства, подкрепляющие версию обвинения.