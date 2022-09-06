Разбирательство по факту похищения девушки начали в ДП Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях было распространено видео похищения девушки в Алматы. Участники и обстоятельства события установлены полицией, однако девушка заявила, что села в машину добровольно. На следующий день гражданка написала заявление, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВД Polisia.kz.

По данному факту полиция города дала комментарий.

«Искомое авто задержано экипажем «Буран-266» на территории Наурызбайского района города. В салоне находились четверо, в том числе 28-летняя гражданка А. Она пояснила, что добровольно села в машину своему жениху, за которого, при соблюдении национальных традиций, выходит замуж. Первичный сбор материала осуществлен в полном объеме», - информировал начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

На следующий день гражданка А. приехала в подразделение и написала заявление.

«Данный факт зарегистрирован, проводится проверка. Между тем, девушке был задан вопрос, почему она при первичном разбирательстве ввела органы внутренних дел в заблуждение, заявив, что добровольно села в машину и претензий к друзьям-односельчанам не имеет. Она ответила, что доверилась своим знакомым. Участники события установлены, действиям каждого из них будет дана принципиальная оценка», - прокомментировал Есен Искаков.





Кадр из видео











