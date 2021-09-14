Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Разбирательства из-за некачественного обеда начали в павлодарском колледже

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
14 Сентября 2021, 01:00
Разбирательства из-за некачественного обеда начали в павлодарском колледже

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В павлодарском колледже начали разбирательства из-за некачественного обеда. Если факт подтвердится, виновных пообещали наказать, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Споры вокруг студенческого обеда разгорелись в социальных сетях. Павлодарцы обсуждают, насколько качественную еду подают в столовых местных учебных заведений. Спор возник после видео из Павлодарского монтажного колледжа.

Студенты записали ролик, где показывают тарелку с пищей, а потом пытаются её перевернуть. Однако еда не падает, а остаётся на блюде.

«Не муляж, а еда», – комментируют авторы видео.

Студенты добавили, что так обычно выглядят бесплатные обеды, однако во время проверок «готовят намного вкуснее и даже дают салаты».

Павлодарцы возмутились качеством питания. Пользователи Instagram предположили, что ситуация возникла из-за того, что обеды бесплатные, или из-за зарплат работников столовой.

В комментариях высказалась и одна из студенток колледжа. По её словам, в заведении «всегда кормили хорошо».

В монтажном колледже сообщили, что договор заключают с компанией, которая выигрывает тендер.

»Питание в столовой осуществляет поставщик ИП Айгужинова. За время оказания услуг жалоб со стороны студентов на качество приготовления пищи не было. По данному факту проводится разбирательство, работает бракеражная комиссия», – рассказали в учебном заведении.

В комиссию входят представители попечительского совета, администрации колледжа, родителей учащихся, студенты и медработник. Если проверяющие найдут подтверждение тому, что еду в столовой подают некачественную, то виновных обещают наказать. В областном управлении образования добавили, что проследят за ситуацией и работой комиссии.


Павлодарская область   Образование   Другие государственные органы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области