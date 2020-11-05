Разбираться с недоступными для павловдарцев чиновниками пообещал Абылкаир Скаков

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Активнее сотрудничать и обсуждать проблемы с общественностью призвал аким Павлодарской области своих подчиненных во время заседания региональной комиссии по противодействию коррупции. Об этом передает МИА «Казинформ».

О мерах по предотвращению коррупции в работе управления сельского хозяйства рассказал руководитель ведомства Серик Батыргужинов. Он отметил, что много вопросов возникает у пользователей системы «Qolday», через которую производится субсидирование в сфере агропромышленного комплекса. Представители антикоррупционной службы предложили открыть фронт-офис, где фермеры получали бы ответы на интересующие их вопросы, сообщила пресс-служба областного акимата в Facebook .

«В АПК цифровая система просто необходима, - отметил глава региона Абылкаир Скаков. - Сколько у нас посевных, сколько поголовья, какие субсидии выплачиваются - все эти данные должны быть собраны в одном месте. Вы должны открыться перед жителями и вести свою деятельность транспарентно. Кроме того, ваши базы данных должны быть интегрированы с другими. Только тогда в сельское хозяйство пойдут инвестиции».

Сделать более прозрачной предложили и деятельность медицинских учреждений Павлодарской области. По мнению представителей проектного офиса «Ertis - adaldyq alany», для этого необходимо включить общественность в наблюдательные советы при больницах.

«Сегодня наблюдательные советы, которые по закону «О госимуществе» создаются при предприятиях с государственным участием, открываются и работают в закрытом режиме, - сказал глава проектного офиса Ризабек Исабеков. - Кто в составах этих советов? Были ли составы утверждены областным управлением здравоохранения лишь внутренними приказами? Получал ли состав по итогам года вознаграждение и какое? Честный механизм назначения членов совета можно сделать следующим образом: в СМИ публиковать объявления о наборе кандидатов, а уже после проведения конкурса облздрав будет формировать наблюдательный совет».

Аким области отметил, что все государственные органы должны работать в сотрудничестве с представителями гражданского общества.

«Необходимо открыто поднимать возникающие проблемы перед общественностью. Я не раз критиковал руководителей за их закрытость. Акимы на местах и главы областных управлений должны активнее обсуждать свою работу с общественностью. Кто не будет делать этого – с ними мы будем разбираться», - сказал Абылкаир Скаков.

На заседании комиссии по противодействию коррупции выступил и руководитель департамента экономических расследований Арман Жунусов. Он рассказал, как в Павлодарской области противостоят теневой экономике и выявляют схемы хищения бюджетных средств. По одной из таких схем житель Павлодара приобрел и перерегистрировал на подставных людей 8 компаний с лицензиями на проведение строительно-монтажных работ.

«Шесть из этих ТОО, не имея никаких активов, стали победителями государственных закупок по 56 тендерам на сумму свыше 1,2 миллиарда тенге, - сообщил Арман Жунусов. - Заказчик не обратил внимание, что указанные 8 компаний за последние 5 лет выплатили всего 14 миллионов тенге налогов. Сегодня житель Павлодара находится под стражей по подозрению в хищении более 102 миллионов тенге, выделенных на благоустройство пяти жилых домов и строительство спортивного объекта. Уголовное дело направлено в суд».

Абылкаир Скаков добавил, что в сфере строительства Павлодарской области сегодня есть ряд вопросов, в том числе связанных с некачественными техническими заданиями.

«Что касается теневой экономики, то сегодня до 30% финансовых потоков остается скрытыми, - сказал аким. - На республиканском уровне будет разработан законопроект о противодействии теневой экономике. Нам внутри региона необходимо сделать свой анализ – какие сферы, какие администраторы бюджетных программ и какие подрядные организации больше всего подвержены этому риску».

Глава региона напомнил: чем ниже уровень теневой экономики, тем выше инвестиционная привлекательность. Поэтому борьба с уклонением от уплаты налогов, отмыванием денег и коррупцией - общая задача.