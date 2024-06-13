Разбалансированность бюджета отметил Маулен Ашимбаев

В этих условиях, наверное, нужно честно сказать, что у нас сегодня бюджет разбалансирован. Об этом заявил председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, передает корреспондента агентства Kazinform.

— В этих условиях, наверное, нужно прежде всего, быть честными и честно сказать, что у нас сегодня бюджет разбалансирован, что нам нужно приблизить наши расходы к доходам и где-то оптимизировать в рамках бюджета следующего года, сократить какие-то позиции. Надо честно друг другу сказать, что мы столько-то КПН не соберем, потому что нет налоговой базы, не развивается бизнес. НДС тоже не соберем по таким-то причинам. Соответственно, сократить расходы, и тогда мы придем к какому-то сбалансированному бюджету, — сказал Маулен Ашимбаев на пленарном заседании палаты по отчету Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2023 год.

Спикер Сената также отметил, что на сегодня Национальному фонду со стороны общества уделяется много внимания. Люди внимательно следят за доходами Нацфонда, отчасти из-за программы «Национальный фонд детям».

— В этих условиях казахстанский суверенный фонд относительно небольшой — 60 млрд долларов. Для такой страны, которая 30 лет экспортирует нефть и сырье, это относительно небольшая сумма. Например, компания Chevron, которая работает на Тенгизском месторождении. Капитализация Chevron — 300 млрд долларов. То есть одна компания, притом не самая крупная американская сейчас компания, средненькая, ее капитализация в пять раз больше, чем весь наш суверенный фонд, накопленный за 25 лет существования, — заявил председатель Сената Маулен Ашимбаев.

Он также добавил, что в Национальном фонде могло быть и больше средств, если бы разными способами через трансферты и облигации не изымались средства.