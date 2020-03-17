Разъяснение об ограничении на въезд и выезд с территории Казахстана дала Пограничная служба

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Разъяснение об ограничении на въезд и выезд с территории Казахстана дала Пограничная служба Комитета национальной безопасности РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В связи с введением с 08:00 часов 16 марта 2020 года чрезвычайного положения в Республике Казахстан в период его действия приняты следующие меры.

В период действия чрезвычайного положения введено ограничение на въезд - выезд через Государственную границу граждан Республики Казахстан и иностранцев, за исключением:

- граждан Республики Казахстан, ранее выехавших на территорию иностранного государства, при их возвращении в Республику Казахстан;

- граждан Республики Казахстан, выезжающих за границу на лечение, при предъявлении подтверждающих документов учреждений здравоохранения;

- иностранцев, ранее въехавших на территорию Республики Казахстан для их выезда из страны;

- персонала дипломатической службы страны и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

- членов поездных и локомотивных бригад, экипажей воздушных и морских судов;

- обслуживающего персонала иностранных трансграничных сооружений на территории Республики Казахстан и обслуживающего персонала казахстанских трансграничных сооружений на территории сопредельных государств;

- иностранцев, следующих на транзитных пассажирских поездах, отправившихся и находившихся в пути следования до введения ограничений (до 08:00 16 марта 2020 года);

- иностранцев (ЛБГ), обладателей видов на жительство на территории Республики Казахстан;

- граждан Республики Казахстан с видами на жительство иностранных государств;

- иностранцев - членов семей граждан Республики Казахстан (при подтверждении факта родственных связей – супруг (супруга), их родители и дети);

- членов официальных делегаций Республики Казахстан.

Приостановлен пропуск местных жителей через места пересечения на казахстанско-российской государственной границе, функционирующие в соответствии с Соглашением между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о порядке пересечения казахстанско-российской государственной границы жителями приграничных территорий Республики Казахстан и Российской Федерации за исключением случаев обращения для оказания экстренной медицинской помощи гражданам сторон.

Отметим, трансграничные сооружения – это пересекающие государственную границу железные дороги, автомобильные дороги, трубопроводы, линии электропередач, кабели, мосты, плотины, шлюзы, сооружения водных каналов и другие сооружения, а также объекты одной из сторон, находящиеся в пределах приграничной территории (пограничной зоны), на территории государства другой стороны.

Напомним, 15 марта Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан». Чрезвычайное положение введено на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.