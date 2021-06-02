Раз уж мы посадили деревья, значит надо ухаживать - Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Развитие государственного лесного фонда, охрану лесов и животного мира, противопожарную подготовку обсудили в областном акимате на совещании под председательством главы региона Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Территория государственного лесного фонда в регионе составляет 4,4 миллиона га, - рассказал выступивший с докладом руководитель облуправления природных ресурсов и регулирования природопользования Аслан Оразбеков. - В том числе 2,3 миллиона га составляют угодья, занятые лесом. Лесной фонд занимает 30,8 процента территории области, а лесные угодья – 15,47 процента. По стране планируется посадить 2 миллиарда деревьев, из которых 140 миллионов - в Жамбылской области».

Спикер отметил, что ежегодно в Жамбылской области высаживается 5 300 га деревьев на территории лесного фонда. Увеличилось количество питомников по выращиванию саженцев вяза, саксаула, хвойных деревьев. В этом году на 3 300 га высажено 6,1 миллиона саженцев. Также осенью планируется засеять семенами саксаула 4 тысячи гектара на участках государственного лесного фонда.

Согласно областному плану по благоустройству и созданию зеленых зон, на 152,2 га нужно было высадить 179 тысяч саженцев. На сегодняшний день план перевыполнен.

«Работы по посадке деревьев проводятся регулярно, но никто не анализирует, сколько процентов саженцев приживаются, сколько процентов засыхают. Я уже давал поручение ответственным ведомствам. Необходимо держать на контроле этот вопрос. Работа в части графика полива вызывает ряд нареканий. Раз уж мы посадили деревья, значит надо систематизировать работу по уходу за ними», - поручил акимам районов Бердибек Сапарбаев.

Аслан Оразбеков добавил, что по итогам проверок выяснилось, что саженцы, посаженные возле населенных пунктов, до сих пор не огорожены.

«В надлежащем уходе нуждаются деревья, посаженные по улице Толе би, вдоль трассы Шымкент - Алматы. Половина деревьев, посаженных во время акции «Таза табиғат» в микрорайоне «Байтерек», засохла. В районах саженцы находятся в удовлетворительном состоянии», - сказал руководитель ведомства.

Глава региона потребовал в краткие сроки решить все поднятые вопросы, провести анализ и выяснить, сколько участков лесного фонда можно использовать под пастбища, пашни.