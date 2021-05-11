Раз на раз: астанчанин заставил детей драться друг с другом
«В ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео, где мужчина заставлял детей драться на игровой площадке. По данному факту установлен и доставлен в полицию 37-летний житель города. Установлено, что мужчина, находясь на детской площадке по улице Бабатайулы, убеждал драться своего 8-летнего сына и 11-летнего мальчика, который ранее обидел его сына», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.
В результате драки, 11-летний мальчик получил телесные повреждения. От матери пострадавшего ребенка поступило заявление в полицию о принятии мер.
В полиции также сообщили о том, что мужчина привлечен к административной ответственности. Материал направлен в Специализированный межрайонный административный суд для принятия процессуального решения.
Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает, что подобные действия со стороны взрослых недопустимы. Согласно действующему законодательству, за нарушение прав детей и причинение вреда их здоровью предусмотрена ответственность.