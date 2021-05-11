Раз на раз: астанчанин заставил детей драться друг с другом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В пресс-службе департамента полиции Нур-Султана прокомментировали видео, распространившееся в социальных сетях, где мужчина заставлял драться детей на игровой площадке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео, где мужчина заставлял детей драться на игровой площадке. По данному факту установлен и доставлен в полицию 37-летний житель города. Установлено, что мужчина, находясь на детской площадке по улице Бабатайулы, убеждал драться своего 8-летнего сына и 11-летнего мальчика, который ранее обидел его сына», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.

В результате драки, 11-летний мальчик получил телесные повреждения. От матери пострадавшего ребенка поступило заявление в полицию о принятии мер.

В полиции также сообщили о том, что мужчина привлечен к административной ответственности. Материал направлен в Специализированный межрайонный административный суд для принятия процессуального решения.

Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает, что подобные действия со стороны взрослых недопустимы. Согласно действующему законодательству, за нарушение прав детей и причинение вреда их здоровью предусмотрена ответственность.