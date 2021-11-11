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Разъехались после ДТП: 46 заявлений поступило на водителей за невыполнения обязательств в столице

11 Ноября 2021 13:39
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Разъехались после ДТП: 46 заявлений поступило на водителей за невыполнения обязательств в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 46 заявлений поступило от столичных жителей по факту невыполнения обязательств водителями авто, совершившими ДТП. Об этом рассказал начальник управления местной полицейской службы Арман Айтмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Только за октябрь поступило 46 заявлений от граждан, где просят привлечь к административной ответственности водителей, которые, совершив дорожно-транспортное происшествие и пообоюдному договору разъехавшись с места ДТП, не выполняют обязательства, договоренности по возмещению материального ущерба. Как показывает практика, вторые участники ДТП отключают мобильные телефоны, не отвечают на звонки пострадавшей стороны. Зачастую они между собой договариваются и скрываются с места ДТП», - пояснил Арман Айтмагамбетов.

Начальник управления местной полицейской службы также обратился к водителям.

«Если произошло ДТП, водители должны оставаться на месте происшествия. Нужно вызвать по каналу «102» сотрудников полиции для оформления ДТП. За невыполнение водителем обязанностей законодательством РК в сфере дорожно-транспортного происшествия предусмотрена санкция в размере 5 МРП. Согласно статьи 610 части первой Административного кодекса, нарушение водителями транспортных средств, повлекшее повреждение транспортного средства, санкция – 20 МРП либо лишение водительского удостоверения сроком на 6 месяцев», - добавил спикер.


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#Нур-Султан   #ДТП   #Транспорт   #Общество  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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