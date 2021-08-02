Райяна Акдавлетова завоевала «золото» юношеского чемпионата мира по ММА

СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - С 30 июля по 1 августа в столице Болгарии – городе София прошел юношеский чемпионат мира по ММА, где приняли участие более 300 спортсменов из 23 стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Объединенной федерации ММА РК.

Казахстан представили 29 спортсменов. 5 бойцов выступали в возрастной категории 14-15 лет, а 24 члена команды – 16-17 лет.

Во второй соревновательный день, по итогам поединков в возрастной категории 14-15 лет, бронзовыми призерами чемпионата стали сразу 3 спортсменки: Аяжан Ергентай и Аяулым Аубакир из Туркестанской области, а также Елизавета Симаненко из Акмолинской области.

В заключительный день мирового первенства прошли поединки возрастной категории 16-17 лет. В весовой категории до 47,7 кг представительница ЗКО Гульназ Абдрахманова стала серебряным призером, а Эльнара Бисенова заняла третью ступень пъедестала.

Стали медалистами и спортсменки в весовой категории до 52,2 кг. Спортсменка из Актюбинской области Жанна Каскинова завоевала «серебро», а представительница Алматинской области Аружан Жакан заняла 3 место.

Райяна Акдавлетова из ЗКО стала чемпионкой в весовой категории до 70,3 кг и разделила пьедестал с другой казахстанкой – Арухат Ибровой из Мангистауской области, которая стала серебряной призеркой.

В весовых категориях до 83,9 кг, до 93 кг и до 120,2 кг бронзовыми призерами стали Игорь Ахматов (Карагандинская область), Никита Лямин (Карагандинская область) и Ильяс Сайфулин (Акмолинская область) соответственно.

По итогам соревнований в зачете казахстанской команды 1 золотая, 3 серебряных и 8 бронзовых медали.