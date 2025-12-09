Райское место для фотографов - британский блогер о своей поездке в Мангистау

— Один из моих любимых кадров, снятых дроном в моем самом любимом месте в Казахстане. Этот край настолько огромен, что заставляет чувствовать себя крошечным, — написал блогер.

По его словам, Мангистауская область поражает своими инопланетными пейзажами.

— Мангистауская область на западе Казахстана — это, безусловно, одни из самых инопланетных пейзажей, которые я когда-либо видел своими глазами. Это настоящее райское место для фотографов, и я надеюсь, что вы поймете почему, даже по этой короткой подборке кадров, — отметил Джордж Купер.





Фото: g_cooper

Блогер также рассказал, что поездка в урочище Бозжыра выдалась одной из самых насыщенных и эмоциональных.

— Это была, безусловно, одна из самых безумных недель в моей жизни. Но ради пейзажей мы сюда и приехали, и вот лишь небольшой фрагмент некоторых из них. По-настоящему инопланетные кадры. Не могу дождаться, чтобы скоро показать больше. Казахстан, ты был потрясающим, — написал он.





Напомним, в апреле 2025 года в урочище Бозжыра на территории Мангистауской области состоялась закладка капсулы строительства нового туристического проекта. Проект состоит из 17 глэмпинг-павильонов, 50 гостиничных номеров, визит-центра общей площадью 450 квадратных метров и этно-кафе. Комплекс, призванный развивать туристический потенциал региона, планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году. Ранее министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов заявил, что Мангистауская область входит в число приоритетных регионов для развития туризма в Казахстане.