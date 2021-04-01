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Районы проверяют на подготовку к паводку в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
1 Апреля 2021, 18:00
Районы проверяют на подготовку к паводку в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области проверили готовность к предстоящему паводку в 10 районах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, в Жамбылский, Мамлютский, Аккайынский, Тайыншинский, Акжарский, Есильский, М.Жумабаева, Уалихановский, Айыртауский, им. Г. Мусрепова, Тимирязевский и Шал акына районы выезжали руководители ведомства и заместители акима области.

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На местах осмотрели опасные места на реках и озерах, проверили технику и личный состав подразделений, созданных на базе организаций и объектов хозяйствования, и предназначенных для ликвидации возможных ЧС. Особое внимание уделили инженерным мероприятиям по защите населенных пунктов.

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«Из населенных пунктов вывезли около двух миллионов кубометров снега, провели очернение общей протяженность более одной тысячи километров, прочистили 1580 водопропускных труб. Это говорит о том, что местные исполнительные органы с должной мерой ответственности относятся к проведению противопаводковых мероприятий», - сказал начальник департамента Рамиль Камалов.

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Ранее в департаменте сообщали, что в зоне риска находятся 79 населенных пунктов. По прогнозам синоптиков, уже в первых числа апреля можно ожидать повышения уровня воды в малых реках. Второй весенний месяц будет весьма непредсказуемым: ожидаются колебания температуры воздуха от минусовых значений до 20 градусов тепла.

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Северо-Казахстанская область   Паводок   МЧС  
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