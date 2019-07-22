Районы-аутсайдеры назвали в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на заседании акимата обсудили итоги социально-экономического развития региона за прошедшее полугодие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области Кумар Аксакалов оценил тенденции как положительные в целом по региону. Вместе с тем отметил недоработки по отдельным районам.

«В начале года я предупреждал всех акимов, что будет ежемесячно проводиться анализ работы. Видим, что некоторые районы работают нестабильно. Это влияет на развитие экономики всей области. Если район работает ниже уровня прошлого года, соответственно, это недосозданные рабочие места, недополученные доходы населения, не выполняется квадратура жилья, вода – всё в совокупности», - сказал К. Аксакалов.

По его словам, в числе аутсайдеров, с наибольшим количеством так называемых штрафных баллов, оказались 4 района - Есильский, Жамбылский, Шал акына и Мамлютский.

«Первое полугодие – время принять соответствующее решение. По этим районам будет принято решение дисциплинарного характера. Итоги года тоже покажут, кто работает хуже всех, способности акима и его команды организовать работу и повлиять на ситуацию. Соответствующее решение будет принято», - подчеркнул аким области.