Районный акимат в ЗКО планировал приобрести квартиру по завышенной цене

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Районный акимат планировал приобрести квартиру за 30 млн тенге. Об этом рассказал председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов на коллегии ведомства по итогам работы в первом полугодии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, в настоящее время Агентство совместно с НПП «Атамекен» ведёт мониторинг и анализ закупочных цен по конкурсам.

«К примеру, акимат Казталовского района Западно-Казахстанской области планировал приобрести квартиру площадью от 40 до 60 кв метров за 30 млн тенге. Очевидно, что таких цен нет даже в столице. По нашей рекомендации цена снижена в 6 раз (5 млн тенге)», – сказал Марат Ахметжанов.

Было отмечено, что если за весь прошлый год было выявлено 40 млрд тенге завышенных расходов, то только в первом полугодии этого года уже выявлено 36 млрд тенге.

«Мы говорим о росте показателя как о достижении, но фактически это сигналы о проблеме. Завышение цен – это первый шаг для будущих взяток и откатов», – подчеркнул Марат Ахметжанов.

Спикер добавил, что для решения данной проблемы Агентством предложено интегрировать порталы госпланирования и госзакупок, предусмотреть публичность размещения бюджетных заявок, установление для однородных товаров единой спецификации и цены, а также внедрение сопровождения бюджетных средств, начиная от выделения и заканчивая освоением. Все эти инициативы поддержаны Главой государства и Правительством принимаются соответствующие меры.

Ранее сообщалось о том, что в Казахстане снизилось количество коррупционных преступлений.