Районный акимат в СКО не может оградить бывшие урановые рудники из-за отсутствия средств

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте экологии Северо-Казахстанской области обсудили исполнение пунктов дорожной карты по комплексному решению экологических проблем региона. Один из них – консервация бездействующих рудников урановых месторождений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бывшие рудники находятся в районе им. Г.Мусрепова и Айыртауском районе.

По информации ведомства, в регионе разработали дорожную карту по проведению работ по восстановлению защитных покрытий и ограждений на объектах недействующих урановых рудников и промышленных площадок.

По решению суда рудники в районе им. Г. Мусрепова в 2020-м году передали в коммунальную собственность. Их закрепили за Чистопольским и Нежинским сельскими округами. Акиматы провели все необходимые работы по консервации, рудники огородили, положили плиты и железные листы, засыпали инертным материалом, установили предупреждающие знаки.

Бывшие урановые рудники «Грачевское» и «Косачинное» принял в коммунальную собственность акимат Айыртауского района. Закрепили их за акиматами Володарского и Украинского сельских округов.

«Проведена работа по изготовлению земельных проектов, установлению границ. Изготовлены акты на земельные участки бывших урановых рудников «Грачевское» - 107,9 га и «Косачинное» - 15,2 га. Готовы сметы на ограждение территорий бывших рудников. Акимат Айыртауского района подал бюджетную заявку на выделение на этот год 95 млн тенге на устройство ограждения. Расходы выносили на рассмотрение областной бюджетной комиссии при формировании областного бюджета на 2022-2024 годы, однако не были поддержаны», - сообщили в департаменте.

Вопрос ограждения законсервированных месторождений в регионе обсуждается не первый год. О том, что районному акимату нужны средства на эти цели, говорили еще в конце прошлого года.

Фото: strategy2050.kz