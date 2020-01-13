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Районный акимат оперативно отреагировал на жалобу столичных жителей
13 Января 2020 10:30
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жители столицы ранее пожаловались на отсутствие уборки в теплых остановках, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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В акимате района Байқоңыр, отреагировав на сообщение, ответили, что по информации управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры на сегодня во всех остановочных павильонах уже проведены работы по уборке.
«По информации управления, ремонтные работы и обслуживание (уборка) согласно графику осуществляются раз в 10 дней. Учреждение, курирующее остановочные павильоны, принимает все меры для их долгосрочного использования и надлежащего применения», - уточняется в сообщении акимата района.
Ключевые слова: Нур-Султан, ЖКХ, Общество,
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