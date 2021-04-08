РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:04, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Районных акимов Нур-Султана накажут за грязь и подтопления улиц

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За некачественную и несвоевременную работу районных акимов столицы будут привлекать к дисциплинарной ответственности. Об этом написал на своей странице в сети Instagram аким Нур-Султана Алтай Кульгинов.

    «С наступлением весны необходимо приводить город в порядок. Это вопросы санитарной очистки, своевременного вывоза снега, благоустройства, приведения фасадов в надлежащий вид и т.д.
    Участились обращения со стороны жителей. Мои пешие обходы также показывают, что не все районные акимы качественно выполняют свою работу. В районных акиматах имеются факты перекладывания ответственности друг на друга.
    Больше всего нареканий по районам Есиль и Алматы. Это несвоевременная уборка территорий, слабый контроль за работой подрядных организаций, несвоевременное реагирование на обращения жителей. Часть работ и вовсе пустили на самотек! Акимам районов Алматы и Есиль сделано строгое замечание.
    Всем акимам районов поручено выйти из кабинетов и пешком обходить свои территории, не «футболить» решение вопросов и отвечать за вверенный участок. Все недочеты должны быть исправлены в сжатые сроки.
    В случае некачественного и несвоевременного выполнения работ, будем привлекать к дисциплинарной ответственности», - написал Алтай Кульгинов.



    Теги:
    Астана Акимат Общество Благоустройство
    Сейчас читают
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    01:25, 03 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!