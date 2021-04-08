Районных акимов Нур-Султана накажут за грязь и подтопления улиц

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За некачественную и несвоевременную работу районных акимов столицы будут привлекать к дисциплинарной ответственности. Об этом написал на своей странице в сети Instagram аким Нур-Султана Алтай Кульгинов.

«С наступлением весны необходимо приводить город в порядок. Это вопросы санитарной очистки, своевременного вывоза снега, благоустройства, приведения фасадов в надлежащий вид и т.д.

Участились обращения со стороны жителей. Мои пешие обходы также показывают, что не все районные акимы качественно выполняют свою работу. В районных акиматах имеются факты перекладывания ответственности друг на друга.

Больше всего нареканий по районам Есиль и Алматы. Это несвоевременная уборка территорий, слабый контроль за работой подрядных организаций, несвоевременное реагирование на обращения жителей. Часть работ и вовсе пустили на самотек! Акимам районов Алматы и Есиль сделано строгое замечание.

Всем акимам районов поручено выйти из кабинетов и пешком обходить свои территории, не «футболить» решение вопросов и отвечать за вверенный участок. Все недочеты должны быть исправлены в сжатые сроки.

В случае некачественного и несвоевременного выполнения работ, будем привлекать к дисциплинарной ответственности», - написал Алтай Кульгинов.



