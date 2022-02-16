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Районные и областные олимпиады в электронном формате стартовали в Казахстане

16 Февраля 2022 09:52
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Районные и областные олимпиады в электронном формате стартовали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане стартовал районный этап республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам. В этом году интеллектуальные соревнования впервые проходят в электронном формате. В них примут участие почти 100 тысяч школьников из 291 района (города). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

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Второй этап олимпиады продлится до 22 февраля, третий - областной тур пройдет с 28 февраля по 5 марта 2022 года.

«Все этапы олимпиад пройдут в электронном формате. Как вы можете заметить, министр образования и науки уделяет большое значение прозрачности проведения ЕНТ, олимпиад и др. В прошлом году мы впервые перевели в электронный формат республиканский этап. Но при проведении районного этапа были нарекания со стороны родителей по поводу результатов интеллектуальных соревнований, так как они проводились в бумажном формате. Тогда участникам предоставлялся запечатанный конверт с заданиями, ребята выполняли задания в тетрадях. Теперь, чтобы обеспечить открытость и прозрачность процесса проведения всех туров республиканской олимпиады среди школьников, состязания проводятся в электронном формате. Это минимизирует риски утечки заданий и лоббирования интересов определенных участников. В прошлом году мы добились рекордного количества медалей на международных олимпиадах. И это, в том числе, за счет справедливого отбора. И сейчас мы проведем большую работу для того, чтобы приумножить эти достижения.» – отметил директор Республиканского научно-практического центра «Дарын» Тимур Нуркешов.

Республиканская олимпиада по общеобразовательным предметам проходит посредством платформы Oqylyq с использованием системы прокторинга. Школьникам предоставляются бланк ответов, персональный логин и пароль для доступа к заданиям. Олимпиада проводится по принципу «1 компьютер – 1 ученик – 1 камера». При этом ведется запись и прямая трансляция соревнований.

Победители районного (городского) этапа примут участие в следующем областном туре Республиканской олимпиады.

Отметим, что РНПЦ «Дарын» МОН РК является флагманом в сфере выявления, развития и профессиональной поддержки одаренных школьников страны. На сегодня центр организовывает и проводит более 70 предметных олимпиад различного уровня.

В прошлом году казахстанские школьники принесли в копилку Казахстана 26 медалей, завоеванных на международных олимпиадах.

Глава государства поручил принять меры по поддержке одаренных детей. Министерством были предложены выплаты единовременных премий и предоставление образовательных грантов без сдачи ЕНТ. Обладатели золотой медали получат премии в размере 1500 МРП, серебряной медали – 1000 МРП, бронзовой – 500 МРП.

Также премии предназначены и для педагогов-тренеров, подготовивших победителей.

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#Образование  
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