Районные больницы превращаются в медпункты без квалифицированной помощи - депутат Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева заявила, что прикрепленный контингент к малокомплектным медорганизациям очень маленький, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я бы хотела поднять проблему развития малокомплектных сельских больниц. Прикрепленный контингент к таким организациям очень маленький. В связи с этим наши сельские больницы с каждым годом накапливают свою кредиторскую задолженность. Они практически не могут приобретать оборудования, они не могут стимулировать своих специалистов. Доктора, которые приезжают в район, очень быстро разочаровываются и предпочитают городские условия. Таким образом, получается, что у нас районные больницы превращаются в обычные медпункты без квалифицированной помощи совершенно в удручающем состоянии», - обратилась Екатерина Смышляева во время правительственного часа в Мажилисе.

Депутат задала вопрос вице-министру Минздрава РК Жандосу Буркитбаеву по поводу того, каким образом сегодня Министерство здравоохранения планирует развивать малокомплектные сельские больницы с малым прикрепленным контингентом.

«На сегодняшний день в сельской местности работают около 70 тысяч медицинских работников. Из них более 13 тысяч являются врачами, остальные 54 тысячи - средний медицинский персонал. Мы проблему решаем следующим образом: первое, местные исполнительные органы для врачей, которые распределяет Министерство здравоохранения в такие населенные пункты, выделяет социальный пакет, предусматривающий жилье, подъемные, все необходимое. Исходя из требований, которые есть по деятельности медицинских организаций (по санитарным правилам и нормам), к сожалению, в части оснащения есть вопросы. Министерство здравоохранения поставило амбициозную задачу системно решить вопросы. То есть, Правительством поставлена задача провести комплексный аудит, подразумевающий соответствующие площади, материально-техническое оснащение, кадровое обеспечение данных организаций», - ответил Ж. Буркитбаев.

Вице-министр пообещал, что Правительством будут приняты системные решения, чтобы в дальнейшем такие малокомплектные медицинские организации работали.

«В первую очередь, нам необходимо решить вопрос кадров. Второе, нам необходимо решить вопрос, в каких объектах будет находиться сама организация. Мы должны обеспечить сельские населенные пункты доступной медпомощью», - сказал Жандос Буркитбаев.

Ранее депутат Амерхан Рахимжанов в ходе правительственного часа в Мажилисе подверг критике качество модернизации сел в Казахстане.