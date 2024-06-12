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    13:51, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Районная больница перечисляла деньги на «мертвые души» в Карагандинской области

    Больница, врачи, медицина
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Прокуратура Бухар-Жырауского района Карагандинской области выявила факт начисления денег за амбулаторно-поликлиническую помощь людям, которых фактически нет, и вернула в бюджет более 7 миллионов тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на областную прокуратуру.

    Прокуратура Бухар-Жырауского района провела проверку деятельности районной больницы Бухар-Жырауского района за последние три года. В ходе данной проверки были обнаружены серьезные нарушения, связанные с незаконным расчетом финансирования на оказание амбулаторно-поликлинической помощи.

    Прокуроры выявили так называемые «мертвые души» — 87 человек, которые выбыли за пределы Республики Казахстан, однако на них продолжалось начисление финансирования по комплексному подушевому нормативу граждан. Данное нарушение привело к незаконному использованию бюджетных средств.

    По акту прокурорского надзора районная больница вернула в государственный бюджет более 7 миллионов тенге. К дисциплинарной ответственности привлечены три, к административной ответственности — два должностных лица.

    Теги:
    Коррупция Здравоохранение Закон и право Регионы Казахстана Карагандинская область Больницы Прокуратура
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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