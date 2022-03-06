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    01:08, 06 Март 2022 | GMT +6

    Район остался без электроэнергии из-за непогоды в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области из-за непогоды без электроэнергии остался граничащий с Астраханской областью России Курмангазинский район, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «5 марта в Курмангазинском районе из-за ухудшения погодных условий и сильного ветра с порывами до 22-23 м/с произошло аварийное отключение электроснабжения. Авария затронула практически весь район - райцентр Курмангазы, посёлки Орлы, Шортанбай, Нуржау, Жанаталап, Кигаш, Бірлік, Аккол, Макаш, Дынгызыл, Теныз, Сафон, Байда, Коптогай, Енбекшыл, Кудряшов. Это 52907 абонентов. Ремонтно-восстановительные работы ведутся силами десяти бригад электроснабжающей компании АО «Атырау Жарык». В данный момент работы по восстановлению продолжаются», - сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.


    Теги:
    Атырауская область Атырау Погода ДЧС МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Энергетика Происшествия
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