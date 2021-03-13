Район имени Алихана Бокейхана может появиться в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Акиматом города Караганды внесено предложение в Карагандинский городской маслихат по переименованию Октябрьского района в район имени Алихана Бокейхана. По этому поводу был организован общественный совет, в котором приняли участие около 700 человек. Большинство из них проголосовали за переименование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

12 марта 2021 года Карагандинским городским маслихатом проведены публичные слушания по переименованию района. В них приняли участие депутаты городского маслихата, члены Общественного совета города Караганды, жители города, представители СМИ.

В голосовании участвовали жители Караганды и представители СМИ. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Карагандинской области от 9 марта № 6-қ для обеспечения санитарных норм публичные слушания проведены на 10 объектах в Майкудуке, Сортировке и Пришахтинске. Однако желающих было так много, что организовали дополнительные площадки, где были установлены микрофоны и экраны. Всего было 15 залов.

На всех площадках присутствовали 685 карагандинцев. И по предварительным данным, абсолютное большинство проголосовали за переименование Октябрьского района.

«Переименование - это вопрос идеологии, духовности. Мы должны обновить свое сознание, поставить перед собой новые цели и задачи», - сказал депутат городского маслихата Берик Кульмаганбет.

«Акимат вынесет соответствующее постановление, маслихат обсудит и вынесет решение. Далее документы направляются в республиканскую ономастическую комиссию. По согласованию с данным органом они снова направляются в областной акимат, рассматриваются областным маслихатом и регистрируются в органах юстиции. И через десять дней после опубликования решение вступает в силу», - пояснил Кудайберген Бексултанов.

Большинством голосов от присутствующего населения было поддержано предложение по переименованию Октябрьского района в район имени Алихана Бокейхана.

Протокол проведенных публичных слушаний в течение 7 рабочих дней будет размещен на интернет-ресурсе Карагандинского городского маслихата, акимата города Караганды, и опубликован в СМИ, распространяемых на территории города.

Также вопрос переименования Октябрьского района в район имени Алихана Бокейхана будет включен в повестку дня сессии Карагандинского городского маслихата.