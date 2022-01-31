Райхан Сейсебаева: Главный месседж Президента - это доверие

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный месседж Президента Касым-Жомарта Токаева в интервью телеканалу «Хабар» - это доверие. Мы являемся очевидцами изменений - стремительных по характеру, масштабных по размаху и неожиданных по откровенной оценке политической и социально-экономической ситуации в стране. Такое мнение высказала кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры политологии и политических технологий КазНУ имени аль-Фараби Райхан Сейсебаева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По её словам, в своём интервью Президент Касым-Жомарт Токаев представил новые факты трагических январских событий в нашей стране.

«Откровенный диалог о трудностях сегодняшнего дня, о твердой воле и решимости реализации системной перезагрузки как политического управления, так и всей экономической базы нашего общества. В потоке информации о трагических событиях января, в попытке понять и оценить произошедшее очевидно одно - общество «повзрослело». Несмотря на то, что в социальных сетях продолжает распространяться информация, концентрирующая внимание на негативных ситуациях, оказывающих эмоциональное давление на население, на естественные чувства разумного человека, такие как жалость и сострадание, общество серьезно встревожилось о своем будущем, о стране, о возможностях цивилизованного решения возникающих проблем», - сказала она.

Райхан Сейсебаева отметила, что январские события, по сути, явились дном системного кризиса, точкой бифуркации политического, экономического и социального состояния системы, когда встал вопрос о ее будущем, о национальной безопасности страны, о необходимости нового качественного ее состояния.

«Из первых уст рассказать о реальной ситуации в стране и, главным образом, о множестве вопросов о причинах и участниках трагических событий января. Это открытый диалог с обществом, откровенная беседа о трагедии, о попытке госпереворота, о международном терроризме, о бандитах, мародерах и об общих системных проблемах в сфере политики и экономики. Поэтому необходимы политическая воля, транспарентность решений, законность на всех уровнях государственной власти и доверие власти», - подытожила спикер.