Райхан Койшанова назначена главным санитарным врачом Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Приказом Министерства здравоохранения главным санитарным врачом Актюбинской области назначена Райхан Койшанова, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

Новый руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Райхан Койшанова родилась 15 января 1970 года, в 1995 году окончила Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова по специальности врач-гигиенист – эпидемиолог.

Свою трудовую деятельность начинала врачом-бактериологом лаборатории особо-опасных инфекций Актюбинской областной санитарно-эпидемиологической станции (1995-2005годы).

Общий трудовой стаж в сфере санитарно-эпидемиологической службы составляет более 27 лет, в разные годы работала главным специалистом санитарно-гигиенического отдела и предупредительного санитарного надзора, руководителем отдела санитарно-гигиенического надзора за промышленными, коммунальными объектами и радиационной безопасности.

С 2017 года занимала должность заместителя руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.



