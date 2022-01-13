Райхан Койшанова назначена главным санитарным врачом Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Приказом Министерства здравоохранения главным санитарным врачом Актюбинской области назначена Райхан Койшанова, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента санитарно-эпидемиологического контроля.
Новый руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Райхан Койшанова родилась 15 января 1970 года, в 1995 году окончила Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова по специальности врач-гигиенист – эпидемиолог.
Свою трудовую деятельность начинала врачом-бактериологом лаборатории особо-опасных инфекций Актюбинской областной санитарно-эпидемиологической станции (1995-2005годы).
Общий трудовой стаж в сфере санитарно-эпидемиологической службы составляет более 27 лет, в разные годы работала главным специалистом санитарно-гигиенического отдела и предупредительного санитарного надзора, руководителем отдела санитарно-гигиенического надзора за промышленными, коммунальными объектами и радиационной безопасности.
С 2017 года занимала должность заместителя руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.
- Медики не исключают наличие штамма «Омикрон» в Акмолинской области
- В Атырауской области в инфекционных стационарах загружено 62 % мест
- В Атырау запретили партнерские роды из-за вспышки COVID-19
- Медработникам и казахстанцам 60+ разрешена ревакцинация Pfizer - постановление
- Акмолинская область перешла в «желтую» зону
- Эпидобстановка по КВИ ухудшилась в Актюбинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана