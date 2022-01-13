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Райхан Койшанова назначена главным санитарным врачом Актюбинской области

13 Января 2022 19:17
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Райхан Койшанова назначена главным санитарным врачом Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Приказом Министерства здравоохранения главным санитарным врачом Актюбинской области назначена Райхан Койшанова, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

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Новый руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Райхан Койшанова родилась 15 января 1970 года, в 1995 году окончила Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова по специальности врач-гигиенист – эпидемиолог.

Свою трудовую деятельность начинала врачом-бактериологом лаборатории особо-опасных инфекций Актюбинской областной санитарно-эпидемиологической станции (1995-2005годы).

Общий трудовой стаж в сфере санитарно-эпидемиологической службы составляет более 27 лет, в разные годы работала главным специалистом санитарно-гигиенического отдела и предупредительного санитарного надзора, руководителем отдела санитарно-гигиенического надзора за промышленными, коммунальными объектами и радиационной безопасности.

С 2017 года занимала должность заместителя руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.



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#Актюбинская область   #Здравоохранение   #Назначения  
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Автор:

Самал Ендибаева

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