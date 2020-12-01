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Равшан Назаров: Политическая карьера Нурсултана Назарбаева - это путь человека с высокой силой воли и политической мудростью

Автор:  
Мадибек Джанибеков
1 Декабря 2020, 18:24
Равшан Назаров: Политическая карьера Нурсултана Назарбаева - это путь человека с высокой силой воли и политической мудростью

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – На протяжении всей своей политической карьеры Н. Назарбаев был и остается человеком, отличающимся высокой силой воли, политической мудростью, способностью решать любые сложные вопросы. Такое мнение в преддверии Дня Первого Президента Казахстана в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» высказал известный узбекский политолог, кавалер медали «ХХ лет Ассамблее народа Казахстана», кандидат философских наук Равшан Назаров.

«Республика Казахстан – уже давно полноправный и очень весомый член мирового сообщества, активный участник многих международных инициатив в рамках ООН, СНГ, ШОС, ЕАЭС, была избрана непостоянным членом Совета Безопасности, страна, находящаяся в центре Евразийского континента. В основополагающих сферах политики, экономики, культуры, науки видно активное стремление к позитивным изменениям и модернизации, в чем велика роль Елбасы» - сказал Р. Назаров, рассуждая об исторических аспектах становления независимых государств после развала СССР.

Говоря о политической дальновидности Елбасы, эксперт отметил, что с именем Первого Президента Казахстана связаны такие исторические документы и инициативы, как Манифест «Мир. ХХ1 век», Послание «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее», Послание «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», Международная специализированная выставка «ЭКСПО-2017», Послание «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», План Нации «100 конкретных шагов», программа «Цифровой Казахстан», Послание «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» и многие другие.

«На протяжении всей своей политической карьеры Н.Назарбаев был и остается человеком, отличающимся высокой силой воли, политической мудростью, способностью решать любые сложные вопросы. В истории человечества не так много случаев, когда политический лидер, находящийся у власти, пользующийся безусловной поддержкой и авторитетом, без всякого внутреннего и внешнего давления, подавал бы в отставку. Во всяком случае, в ХХI веке – это первый такой случай. Политический преемник Нурсултана Абишевича - Касым-Жомарт Токаев – человек широко известный, авторитетный, яркий представитель казахского политического истеблишмента, долгие годы его имя ассоциировалось и ассоциируется с внешнеполитическом курсом Казахстана («многовекторная дипломатия», многие интересные инициативы). Так что, курс Первого Президента Н.А. Назарбаева, приведшего Республику Казахстан к её роли и месту в современном мире, успешно продолжен» - отметил узбекский политолог.

Продолжая беседу, Р.Назаров отдельно остановился на исторической общности Казахстана и Узбекистана, сопровождающихся вечной дружбой и братскими отношениями наших народов.

«Для Узбекистана, имеющего самые тесные исторические, этнические, культурные, лингвистические, конфессиональные связи с Казахстаном, где проживают сотни тысяч этнических узбеков, а также проходит современный Великий Шелковый путь, важны отношения, основанные на традиционной дружбе, взаимном сотрудничестве и постоянных контактах. Тем более, что многие стратегии и идеи уважаемого Елбасы по модернизации Казахстана пересекаются с теми планами реформирования, которые в настоящее время активно реализуются в Узбекистане. Так что, нам есть, чем дружески делиться, обмениваться опытом» - подчеркнул Назаров.

В преддверье знаменательной даты Равшан Назаров выразил теплые пожелания народу Казахстана: «Лично я, как давний и искренний друг Казахстана, желаю народу братской Республики всего самого наилучшего. Тем более в 2018 г. в Казахстане успешно был проведен Год Узбекистана, в 2019 г. в Узбекистане был проведен целый цикл мероприятий в рамках Года Казахстана. Узбекистан всегда был и остается другом Казахстана! Позвольте поздравить братский народ Республики Казахстан с Днем Первого Президента, пожелать успешной реализации всех перспективных планов, мира, спокойствия, процветания, благополучия!».


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