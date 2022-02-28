Равшан Назаров: Концепция «Жана Казахстан» - основа построения Нового Казахстана

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Начатые реформы в рамках идеи «Жана Казахстан» являются частью стратегической концепции и основой построения нового Казахстана. Такое мнение в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» высказал известный узбекский политолог, эксперт Международного института Центральной Азии, кандидат философских наук Равшан Назаров.

- Равшан Ринатович, предложенные Президентом Казахстана основные тезисы о построении «Нового Казахстана» широко обсуждаются в казахстанском обществе. Хотелось бы узнать мнение зарубежных экспертов по этому вопросу. Как Вы видите этот процесс, и какими должны быть основные задачи?

- Хотелось бы отметить, что озвученная идея «Жана Казахстан» имеет системный характер, где актуализированы основные базовые принципы и механизмы, которые можно разделить на несколько важных блоков. Как отметил в своей речи Президент Касым-Жомарт Токаев: «Цель нашей экономической политики очевидна - это формирование и развитие современной социально ориентированной рыночной экономики».

Поэтому первым выделяется экономический блок, включающий следующие моменты: обеспечение макроэкономической стабильности; диверсификация экономики; системная индустриализация; расширение честной конкуренции, коренная реформа квазигосударственного сектора; принятие новой Концепции инвестиционной политики, борьба с необоснованным выводом капитала.

Важным аспектом экономического блока является обеспечение продовольственной безопасности страны, в том числе, развитие сельского хозяйства; борьба с засухой и её последствиями; обеспечение прозрачности субсидий сельхозпроизводителям; развитие сельхозмашиностроения; снижение импортной зависимости и избыточного посредничества.

Второй блок Концепции «Нового Казахстана» связан с социальными вопросами, среди которых важное место занимают адаптация социальной политики под новые реалии; разработка точной и адресной программы повышения доходов населения; принятие Социального кодекса как ключевого элемента нового «общественного договора»; поднятие зарплат, пособий и пенсий, контроль за уровнем цен, борьба с инфляцией.

Важную роль должно сыграть создание общественного социального Фонда «Казахстан халкына» для решения реальных проблем в сферах здравоохранения, образования, социальной поддержки. Как отметил Президент Касым-Жомарт Токаев: «Фонд может стать еще одним инструментом консолидации общества, укрепит в гражданах чувство социальной справедливости».

Также в рамках социального блока выделены такие задачи как повышение внимания к решению межрегиональных диспропорций, развитие проектов «Молодежная практика» и «Первое рабочее место», что создаст условия для реализации деловых инициатив молодежи.

- Какие конкретные шаги необходимо предпринять для реализации обозначенных социально-экономических приоритетов?

- Касым-Жомарт Токаев, поставив тему социально-экономического развития во главу угла, озвучил непосредственные шаги для её достижения, которые можно разделить на последующие блоки.

Так, третий блок «Нового Казахстана» посвящен системной реорганизации государственного аппарата. Это охватывает комплекс таких мер как повышение эффективности госаппарата, укрепление кадрового потенциала, борьба с формализмом и коррупцией, повышение уровня доверия общества к институтам государственной власти в рамках концепции «Слышащего государства», развитие принципа «меритократии», расширение и развитие проекта «Президентский молодежный кадровый резерв».

Четвертый блок связан с укреплением системы национальной безопасности. Это, прежде всего, развитие системы эффективной защиты граждан, конституционного строя, суверенитета от угроз любого характера и масштаба; перестройка работы Вооруженных сил, правоохранительных структур и органов национальной безопасности.

Пятым блоком выступает культурно-гуманитарный сфера, в котором особо важное место уделено вопросам образования, на чём Президент РК особо остановился, сказав: «Образованные граждане более конкурентны в масштабах страны, имеют больше шансов на успех и достойную жизнь».

Здесь в рамках повышения конкурентоспособности планируется открыть 5 филиалов авторитетных зарубежных вузов.

- Как Вы считаете, каким из озвученных реформ нужно отдать приоритет и насколько они востребованы обществом с учетом мировой практики?

- В прошлом году все страны постсоветского пространства отметили 30-летний юбилей независимости, который подводит черту под эпохой становления новых республик. Дальнейшее развитие, тем более в условиях современных мировых реалий требует внедрения новых политических и экономических подходов и механизмов, которые должны развиваться параллельно

Как представитель экспертного сообщества Узбекистана, не могу не отметить, что буквально тогда же, в январе 2022 года была принята «Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022-2026 года». Анализ стратегий «Жана Казахстан» и «Янги Узбекистан» показывает, что основные принципы реформ совпадают, так как продиктованы требованием времени.

Так, основные направления дальнейшего развития, озвученные Президентом Казахстана, перекликаются с основными тезисами Стратегии Узбекистана, состоящей из 7 блоков, включающих 100 конкретных целей. Так что нам есть чем делиться, обмениваться опытом. В этом аспекте Узбекистан мог бы поделиться своим практическим опытом, особенно в сфере борьбы с последствиями засухи, развития автопрома, культурно-гуманитарной составляющей.

Кроме того, Стратегия Нового Узбекистана включает также 6-й блок – «Подход к глобальным проблемам, исходя из национальных интересов» (цели 79-88). Главными моментами здесь являются повышение внимания к экологии, реализация проекта «Зеленый край», расширение лесных насаждений, борьба с эпидемиями и пандемиями. Данный блок вопросов отдельно не был выделен в речи Президента Казахстана, но он, видимо, получит своё отражение в самой концепции.

Более подробно и детально Концепция «Жана Казакстан» будет изложена в Послании Президента в ближайшее время, и это с нетерпением ожидают не только граждане Казахстана, но экспертно-аналитическое сообщество всего мира, и особенно – государств Центральной Азии.

В заключение хотелось бы отметить широкую поддержку инициатив Президента со стороны казахстанского народа, что, безусловно, является ключом к успеху.

- Спасибо за интервью.