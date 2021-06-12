Равшан Назаров: Касым-Жомарт Токаев – искренний друг Узбекистана

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Известный узбекский политолог, кавалер медали «ХХ лет Ассамблее народа Казахстана» Равшан Назаров поделился мнением о вкладе Президента РК Касым-Жомарта Токаева в укрепление казахстанско-узбекских отношений, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что Казахстан и Узбекистан исторически связывает очень многое, и те позитивные традиции, которые были заложены в отношениях двух дружественных стран и братских народов в эпоху Нурсултана Абишевича Назарбаева, были продолжены во время президентства Касым-Жомарта Токаева.

«Первая непосредственная встреча Шавката Миромоновича Мирзиёева с Касым-Жомартом Кемелевичем состоялась еще в сентябре 2017 г., когда г-н Токаев возглавлял визит делегации Республики Казахстан в Ташкент в качестве председателя Сената РК, результатом чего явилась интенсификация контактов на разных уровнях, динамичный рост объемов и диверсификация номенклатуры взаимной торговли, начало реализации знаковых инвестиционных проектов», - сказал узбекский эксперт.

По его словам, с первых дней вступления в должность казахстанский лидер активно содействует укреплению взаимовыгодного сотрудничества Казахстана со стратегическими партнерами в Центральной Азии, в том числе Республикой Узбекистан.

«Касым-Жомарт Кемелевич Токаев за прошедшие годы показал себя истинным другом Узбекистана. Открывая в апреле 2019 года Год Казахстана в Узбекистане, он отметил: «Нас связывает единый язык, религия, общая история и одна судьба. Наши народы – наследники древней и великой цивилизации Центральной Азии. Мы смогли сохранить традиции, ценности и культурно-духовное наследие предков, вместе пройдя через множество судьбоносных испытаний», - подчеркнул спикер.

Особенно эксперт выделил визит Президента Казахстана 14 апреля 2019 года в Республику Узбекистан, который, по его словам, стал символичным, давшим старт новому витку добрососедских отношений между двумя странами.

«Во время визита Президента РК в РУз в апреле 2019 года было принято Совместное заявление, а также подписан солидный пакет документов, в том числе Соглашения о порядке признания официальных документов, подтверждающих налоговое резидентство; о защите трудовых прав граждан Казахстана, трудящихся в Узбекистане, и граждан Узбекистана, трудящихся в Казахстане; Меморандум о взаимопонимании по созданию Международного центра торгово-экономического сотрудничества «Центральная Азия», придавший прикладной и системный характер развитию и углублению двустороннего сотрудничества», - отметил Р. Назаров.

Дальнейшие неоднократные встречи глав наших государств на мероприятиях в многостороннем формате – СНГ, ШОС, Тюркский Совет, ЕАЭС, только повысили уровень узбекско-казахстанских отношений дружбы и добрососедства, продолжил эксперт.

«В 2020 году, несмотря на ограничения из-за пандемии, президенты регулярно общались по телефону и в форматах видеоконференций. Буквально 3 июня 2021 года состоялся очередной разговор двух президентов, во время которого было уделено внимание дальнейшему продвижению приоритетных экономических проектов. Президенты приветствовали расширение межпарламентского обмена на уровне руководителей сенатов, обменялись мнениями по вопросам укрепления отношений дружбы и добрососедства в Центральной Азии, а также мирного урегулирования в Афганистане.

Президенты обязательно поздравляют друг друга с праздниками и знаменательными датами – дни независимости обоих государств, Навруз, Новый год, Рамазан-Хайит и Курбан-Хайит и т.д. В своем поздравлении Ш.М. Мирзиёеву с праздником Навруз Президент Казахстана отметил: «Наурыз, как наше общее великое достояние, играет важную роль в укреплении уз дружбы, братства и добрососедства народов Казахстана и Узбекистана, способствует углублению стратегического партнерства двух государств».

И эту высокую планку сотрудничества, установленную главами наших государств, важно поддерживать и продвигать народам Казахстана и Узбекистана», - резюмировал Равшан Назаров.